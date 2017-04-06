Около 3 млн украинцев уже имеют биометрические паспорта - Госмиграция

Около 3 млн украинцев уже имеют биометрические паспорта и могут воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в страны Шенгенской зоны, как только он будет введен. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на информацию от пресс-секретаря Государственной миграционной службы Украины Сергея Гунько. По словам Гунько, за последний год количество биометрических паспортов, полученных украинцами, увеличилось вдвое. Первые биометрические паспорта начали выдавать в январе 2015 года. Путешествовать без права на работу, не более 90 дней, каждые полгода можно будет во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Украинцы смогут ездить без виз в четырех стран, не входящих в ЕС, однако являются участниками Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Напомним, ранее сообщалось о предостережении депутатов Европейского парламента, что в случае свертывания реформ в Украине Европейский союз может лишить украинцев права безвизовых путешествий по странам Шенгенской зоны.

