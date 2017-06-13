Окружной админсуд Киева приостановил переименование проспекта Ватутина

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования проспекта Генерала Ватутина в честь Романа Шухевича на время рассмотрения иска по этому делу, сообщила на своей странице Facebook представитель истца Елена Бережная.

Согласно опубликованному тексту документа, судья Руслан Арсирий принял решение запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись мэру Виталию Кличко и публиковать решение о переименовании проспекта до завершения судебного разбирательства.

По словам Бережной, полный текст решения будет опубликован 13 июня.

Соответствующий иск подали общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига". Руководителями второй являются бывший депутат от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная.

1 июня Киевский городской совет принял решение переименовать проспект генерала сталинской армии Ватутина в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Соответствующий проект поддержало 69 депутатов.

Летом 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры