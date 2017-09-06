Окружной админсуд открыл дело о запрете Партии регионов

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску общественной организации в Министерство юстиции Украины

Суд просят обязать ведомство подать иск о запрете "Партии регионов", информирует пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, которая оказалась в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева относительно запрета деятельности политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Истец также просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию.

По официальным данным Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста, по состоянию на 1 января 2017 года ПР формально возглавляет Игорь Чичасов, бывший депутат Донецкого областного совета.