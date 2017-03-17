Омбудсмен РФ заявила о намерении просить ФСИН провести психиатрическую экспертизу осужденного украинца Клыха

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой провести психиатрическую экспертизу отбывающего наказание в России гражданина Украины Станислава Клыха.

"Ко мне коллега (уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия) Лутковская обратилась по поводу осужденного гражданина Украины Клыха в связи с тем, что украинская сторона считает, что он нуждается в психиатрической и психологической помощи и экспертизе", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу".

"Я со своей стороны такое обращение приняла и буду просить медицинские подразделения ФСИН такую экспертизу провести и при необходимости оказать помощь в этом вопросе", - добавила Уполномоченный.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

26 октября Верховный суд России признал законным приговор этим украинским гражданам, осужденным по делу "об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО".