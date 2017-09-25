ООН призывает РФ обеспечить возможность обучения на украинском языке в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить возможность обучения на украинском языке, развития культуры украинцев и крымских татар в Крыму.

"Обеспечить наличие образования на украинском языке", - говорится в рекомендациях властям России, которые содержатся в отчете Управления Верховного комиссара за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

ООН призывает Россию разрешить всем этническим общинам в Крыму, в том числе крымским татарам и украинцам, поддерживать и развивать свою культуру, традиции и самобытность и отмечать праздники.