"Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании, принятый Верховной Радой, ввиду языковых запретов.

"Его (закона) нормы о запрете обучения на языках нацменьшинств не только нарушают базовые права граждан Украины, но и несут угрозу разрушения страны. Мы требуем пересмотреть закон, исключив из него положения, которые ведут к росту напряженности в обществе", - говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.

В "Оппоблоке" полагают, что из-за принятия закона об образовании миллионы украинских граждан будут дискриминированы в праве учиться и учить своих детей на родном языке.

"Право нацменьшинств на образование на родном языке – норма Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств, ратифицированной украинским парламентом. Невыполнение обязательств перед Евросоюзом – это отрицание курса на евроинтеграцию, который назвал ключевым президент в своем послании к Верховной Раде", - указано в заявлении.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Среди прочего закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии выступили с критикой языковых положений закона. Так, в заявлении МИД Венгрии сказано, что "Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах". А в МИД Румынии отметили, что "с беспокойством" встретили новость об украинской реформе образования и считают, то данный закон нарушает права румынского меньшинства.