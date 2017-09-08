"Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании, принятый Верховной Радой, ввиду языковых запретов
"Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании, принятый Верховной Радой, ввиду языковых запретов.
"Его (закона) нормы о запрете обучения на языках нацменьшинств не только нарушают базовые права граждан Украины, но и несут угрозу разрушения страны. Мы требуем пересмотреть закон, исключив из него положения, которые ведут к росту напряженности в обществе", - говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.
В "Оппоблоке" полагают, что из-за принятия закона об образовании миллионы украинских граждан будут дискриминированы в праве учиться и учить своих детей на родном языке.
"Право нацменьшинств на образование на родном языке – норма Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств, ратифицированной украинским парламентом. Невыполнение обязательств перед Евросоюзом – это отрицание курса на евроинтеграцию, который назвал ключевым президент в своем послании к Верховной Раде", - указано в заявлении.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.
Среди прочего закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии выступили с критикой языковых положений закона. Так, в заявлении МИД Венгрии сказано, что "Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах". А в МИД Румынии отметили, что "с беспокойством" встретили новость об украинской реформе образования и считают, то данный закон нарушает права румынского меньшинства.