Опубликована концепция законопроекта о деоккупации Донбасса

В Украине опубликовали концепцию законопроекта о деоккупации Донбасса. Документ обнародовало издание "Громадське", которое получило проект концепции от своих источников. В то же время сообщается, что представленная версия документа не является окончательной и в нее могут внести изменения. В частности, в преамбуле документа отмечается, что на данный момент антитеррористическая операция не отвечает задачам по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также подчеркивается важная составляющая будущего законопроекта, которая предоставит президенту право использовать Вооруженные силы другие военные формирования на Донбассе. В документе представлено шесть пунктов. Один из них предусматривает то, что президент сможет принять решение о введении военного положения и о применении ВСУ и других формирований для восстановления территориальной целостности Украины. Другой заключается в создании оперативного штаба для руководства мерами по обеспечению национальной безопасности на Донбассе. Еще одним пунктом на отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственные органы временно не осуществляют свои полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины. Остальные пункты формулируют особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, цели и принципы государственной политики по восстановлению суверенитета. Отметим, концепция в нынешнем варианте не указывает, кем именно оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

