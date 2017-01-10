Опубликованные Савченко списки заложников некорректные

Опубликованные внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки заложников некорректные, а также этот шаг может навредить их семьям, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал Ю.Тандит в комментарии интернет-изданию "ВВС Украина".

Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректные".

"В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен", - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.

По словам представителя СБУ, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шум. Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает Ю.Тандит.

Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников, и появилась возможность шантажировать родственников, например, требуя выкупа.

По словам Ю.Тандита, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Н.Савченко.

На вопрос, может ли Н.Савченко ожидать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Также советник главы СБУ отказался говорить списке россиян в украинском плену, который опубликовала Надежда Савченко.

Как сообщалось, 10 января Н.Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки удерживаемых в заложниках на неподконтрольных властям Украины территория Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

Нардеп в частности, список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.