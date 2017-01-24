Отмена визового режима с Евросоюзом для Украины и Грузии может произойти через два-три месяца.

Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении Йоханнес Хан во время дебатов на зимней сессии ПАСЕ во вторник в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Что касается визовой либерализации, то я очень предан продвижению этого вопроса. Я уверен, что за два-три следующих месяца будет принято решение для обеих стран. Я вижу в этом обязанность Евросоюза", - сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос председателя украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева.

Он отметил, что Украина и Грузия выполнили все критерии для безвизового режима с ЕС, а потому Европарламент и страны-члены должны выполнить свои обещания.