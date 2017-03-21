Парламент поддержал за основу законопроект о Фонде энергоэффективности

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №5598 "О Фонде энергоэффективности". За документ c третьего раза проголосовали 227 нардепов

Так, целью проекта акта является определение основных правовых, экономических и организационных основ создания и деятельности Фонда энергоэффективности путем установления четкой и прозрачной структуры для его функционирования и финансового обеспечения, в частности: организационно-правовой формы и принципов функционирования Фонда; целей, для достижения которых создается Фонд и его функции; принципов функционирования Фонда; кадровой политики Фонда; обязанностей и компетенций внутренних органов Фонда; способов финансирования и наполнения бюджета Фонда; правил пользования и распоряжения имуществом Фонда; перечня и требований к мерам по энергоэффективности, которые могут финансироваться Фондом и порядка их функционирования; организации внутреннего контроля и аудита; обязательств по обнародованию Фондом аналитической информации и финансовых отчетов; ответственность Фонда и его должностных лиц. Документ предусматривает создание внутренней иерархической организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов. Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета министров Украины, 3 независимых представителей и 1 представителя доноров. При этом в проекте закона четко определены критерии к членам наблюдательного совета. Согласно законопроекту, дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора. Проект акта устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения. Отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран-членов Европейского союза и направлена ​​на исключение коррупции и эффективное использование средств на энергоэффективность. Напомним, концепцию о создании такого фонда Кабмин утвердил на заседании 13 июля 2016 года. Так, планируется, что Фонд обеспечит реализацию и финансирование целого ряда программ по энергосбережению. Предполагается, что через эту структуру объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) смогут привлечь кредиты для установки индивидуальных тепловых пунктов и систем учета, замены труб, окон и входных дверей, радиаторов, термоизоляции фасадов, крыш и подвалов в многоэтажных домах, а индивидуальные домохозяйства получат возможность, помимо прочего, заменить газовые котлы на более эффективные.

