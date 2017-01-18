Парламент провалил закон о создании молодежных центров местной властью

Верховная Рада Украины (ВРУ) провалила во втором чтении законопроект о возможности органам местного самоуправления в пределах собственных полномочий создавать молодежные центры, которые бы осуществляли информационно-ресурсное обеспечение и взаимодействие государственных, коммунальных органов, учреждений, общественных объединений, благотворительных организаций по реализации государственной политики в сфере молодежи. Отметим, что соответствующий проект закона №1248 во втором чтении поддержал 181 нардеп, при этом у парламентариев не было никаких возражений в ходе обсуждения правок к документу. Направление проекта на повторное второе чтение поддержали лишь 211 депутатов ВР. "Проект закона №1248 отклонен", - подытожил спикер Андрей Парубий. В частности, законом предусматривалось: предоставление возможности органам местного самоуправления в пределах собственных (самоуправляющихся) полномочий создавать молодежные центры; определение полномочий центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование госполитики в сфере молодежи, физической культуры и спорта, и регулирует вопросы международного сотрудничества в сфере молодежи; предоставление возможности получения государственной поддержки всеми общественными объединениями, деятельность которых осуществляется в сфере детей, молодежи, женщин, семьи, а также направлена на выполнение общегосударственных программ и мероприятий в этой сфере.

