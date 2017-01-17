Парламент утвердил календарный план проведения шестой сессии

Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии. Соответствующий проект постановления №5585 поддержали 232 нардепа. В частности, согласно плану, сессия откроется 7 февраля и завершится 21 июля. Первое заседание согласительного совета пройдет 6 февраля, а 7 февраля состоится первое пленарное заседание шестой сессии. Согласно документу, последнее пленарное заседание на следующей сессии пройдет 14 июля. Отмечается, что всего на шестой сессии запланировано провести 11 пленарных недель, в ходе которых предусмотрено 11 "часов вопросов к правительству". 7 недель отведены для работы в комитетах, еще 6 недель - для работы с избирателями.

