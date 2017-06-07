Парубий досрочно закрыл заседание Рады в среду из-за отсутствия нардепов в зале

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание парламента в среду, поскольку в зале не было необходимого количества народных депутатов для результативного голосования.

Cпикер парламента провел рейтинговое голосование, чтобы определить, сколько парламентариев находится в сессионном зале. По результатам голосования их оказалось 213 при 226 минимально необходимых для принятия решения.

"В связи с тем, что нет достаточного количества голосов для принятия решений, по предложению глав фракций я закрываю утреннее заседание Верховной Рады", - сообщил А.Парубий.

Он также отметил, что фамилии депутатов, которые не были на заседании Рады в среду, будут обнародованы.

Согласно календарному плану, Верховная Рада на пленарной неделе в среду работает до 14:00. Во второй половине дня проходят заседании я профильных комитетов.