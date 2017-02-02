Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркивает приоритетность взаимодействия украинского парламента с НАТО и уверен, что Украина станет членом Альянса.

"Сотрудничество с НАТО является приоритетом для Верховной Рады - сообщил Александру Винникову, главе представительства НАТО в Украине. Напомнил господину Винникову, что в 2017 году мы отмечаем 20-ю годовщину Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО. Украина будет членом НАТО", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере после встречи с главой представительства Альянса в Украине.

По его словам, А.Винников сообщил, что члены НАТО внимательно наблюдают за ходом реформ по безопасности в Украине.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.