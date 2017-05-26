Парубий подписал законы о языковых квотах на ТВ и о запрете "георгиевской ленты"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятые парламентом ранее закон о запрете в Украине "георгиевской ленты" и закон о языковых квотах на украинском телевидении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данные законы А.Парубий подписал сразу после открытия утреннего заседания парламента в пятницу. Согласно процедуре, теперь эти законы будут переданы на подпись президенту Украины.

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении - 75 процентов. Этот закон - очередной шаг к защите нашего Национального пространства и нашего языка. Сейчас в условиях войны - это вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я неотложно подписываю закон", - заявил А. Парубий на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Народные депутаты 16 мая приняли закон о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды "георгиевской (гвардейской) ленты" в Украине.

В тот же день парламентарии приняли закон о квотах, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.