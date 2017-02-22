Парубий подпишет закон об амнистии-2016, предусматривающий амнистию участников АТО, Рада не поддержала его отмену

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 22 декабря 2016 года о принятии в целом закона Украины "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений президента, который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость Украины.

Постановление №4255п за заседании в среду поддержало всего 22 народных депутата (для принятия результативного решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку). "Таким образом, я могу теперь подписать закон "Об амнистии", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий после голосования за постановление.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 декабря прошлого года поддержала законопроект №4255 "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений главы государства.

Согласно закону, от отбывания наказания в виде лишения свободы могут быть освобождены лица, признанные виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким, а также признанные виновными в совершении по неосторожности не особо тяжкого преступления.

Кроме того, амнистии подлежат лица, уголовные дела, в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры против которых не вступили в законную силу, если эти лица на момент совершения преступления были несовершеннолетними, в отношении беременных женщин, родителей несовершенно летних детей, детей-инвалидов. Амнистированы могут быть лица, по которым еще не вступили в силу приговоры судов, если они являются инвалидами I-III групп или больны активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, СПИДом.

Закон предусматривает объявление амнистии на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.

От отбывания наказания освобождаются лица, признанные виновными, а также по которым есть решения судов, но они не вступили в силу, за не особо тяжкие преступления, если это не деяния, предусмотренные нормами статей 408, 410, 411 Уголовного кодекса (раздел, касающийся преступлений против установленного порядка несения военной службы), если они защищали суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины, непосредственно участвовали в АТО, получили статус участника боевых действий.

Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы – тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Закон определяет категорию осужденных, к которым амнистия не применяется: к лицам, "которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также к лицам, которые совершили преступление, используя служебное положение (коррупционные преступления)".

Закон также предусматривает ряд ограничений применения амнистии, в частности она не может быть применена в отношении лица, совершившего преступление против основ национальной безопасности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Верховная Рада одобрила этот закон в целом 7 июля 2016 года, однако 17 августа П.Порошенко ветировал его, после чего внес вновь со своими предложениями.