Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает успешной пятую сессию работы парламента восьмого созыва. Об этом он заявил в итоговом интервью телеканалу "Рада", передает пресс-служба ВР. "Сессия прошла успешно, а оценивая с политической точки зрения, мы смогли избежать главного риска - дестабилизации, к которой внешние силы агрессора прилагали серьезные усилия... Парламент продемонстрировал качественную работу", - отметил Парубий. В общем, по мнению спикера, сессия была интенсивной и плодотворной. "Я уверен, что тематические дни и блоки рассмотрения законопроектов помогли повысить эффективность нашей работы, были приняты решения в различных сферах нашей работы: дерегулирование, рынок электроэнергии, квота на украинские песни на радио, защита украинской книги, судебная реформа, без осуществления которой не преодолеть коррупцию ", - отметил он. Кроме того, Парубий подчеркнул, что принятие бюджета происходило по всем нормам регламента: он был вовремя подан, обсужден, принят.

