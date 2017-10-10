Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент может принять медицинскую реформу на следующей неделе, передает пресс-служба ВР. "Мы все, кто живет в Украине и лечится в украинских больницах, осознаем, что система здравоохранения работает не так как надо. Оставить украинскую медицину в том постсоветском виде, который сейчас есть - это преступление!.. Я надеюсь и верю, что парламент примет положительное решение. Я - за медицинскую реформу!" - отметил спикер. По его словам, "сфера здравоохранения в Украине и физически, и морально устарела - ее нужно немедленно перезапускать". "Законопроекты медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на медицинскую отрасль в Украине и реально поднять ее эффективность. Врачи получат надлежащую и достойную оплату труда, которая справедливо будет зависеть от результата - количества пациентов, которым оказана медицинская помощь. Устанавливается государственный гарантированный пакет услуг и лекарств, стоимость которых полностью покрывается за счет бюджетных средств. Эти услуги и лекарства граждане действительно получат бесплатно", - рассказал Парубий об основных аспектах медицинской реформы.

