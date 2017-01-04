Печерский райсуд Киева заочно арестовал Курченко

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владельца "Восточно-европейской топливно- энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Юрий Сухов.

"Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей", - сообщил он.

Решение суд вынес в ночь на среду, 4 января. Первые два определения на арест столичный суд ранее отменил.

Защита Курченко намерена подать апелляцию.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд отменил разрешение на задержание и арест Курченко.

Курченко фигурирует в деле о сжиженном газе как глава преступной организации. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ "Укргаздобычи" и "Укрнафты" по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной. Убыток государства от этого ГПУ оценила в 2 млрд гривен.

Ранее президент Петр Порошенко призвал ускорить расследование против Курченко.