Переговоры лидеров "нормандской четверки" пройдут летом

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Переговоры идут, приблизительные даты не могу назвать вам сейчас для того, чтобы не испортить эти переговоры, но все произойдет намного быстрее, чем до конца лета", - сказал В.Пристайко в комментарии, отвечая на вопрос о сроках проведения возможной встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне.