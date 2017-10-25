Перепись населения Украины запланирована на 2020

Перепись населения в Украине планируется провести в 2020 году и на ее проведение потребуется минимум 2 млрд гривен. Об этом во вторник, 24 октября, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире радио "Голос столицы". "У нас запланирован перепись населения в 2020 году согласно соответствующим законам Украины, постановлений правительства... По нашим расчетам минимум 2 млрд гривен будет стоить техническая подготовка и проведение переписи населения", - сказал Розенко. Напомним, в мае Розенко оценил перепись населения Украины в 1 млрд гривен. По его словам, перепись - это единственный инструмент, позволяющий получить 100%-ную картину уровня и качества жизни украинцев. "Средства тратятся в первую очередь на работы тех людей, которые будут осуществлять физическую перепись. У нас сейчас современные технологии. Мы бы не хотели, чтобы они ходили с пачками бумаг, а использовали современные компьютеры", - сказал Розенко.

