Переселенцы с оккупированного Донбасса подали 4 тыс. исков против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк во время брифинга в понедельник, 30 января. "С этого региона на сегодняшний день накопилось уже 3900 заявлений, в которых граждане Украины обращаются в ЕСПЧ", - сказал Романюк. По его словам, большая часть претензий истцов связана с потерями имущества, в результате боевых действий. "На втором месте (по обращениям украинцев в ЕСПЧ - ред.) - 22% - это обращения от лиц, которые понесли потери, в первую очередь, имущественные, связанные с событиями на востоке нашей страны, где проводится АТО", - сказал Романюк.

