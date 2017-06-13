Петренко пока не берется прогнозировать формат возможных законодательных изменений для урегулирования ситуации на Донбассе
Министр юстиции Украины Павел Петренко пока не берется прогнозировать формат возможных законодательных изменений для урегулирования ситуации на Донбассе.
"Я не хочу сейчас анонсировать, потому что это будет вопрос наработки в узком экспертном кругу, а потом эти предложения могут лечь в основу или законопроектов, или возможно, решений правительства, или СНБО", - отвечая на вопрос журналистов во вторник в Киеве о том, что может представлять собой этот формат
При этом он подчеркнул: "Сейчас еще рано говорить о каких-то конкретных законодательных изменениях, необходимо поработать".
Как сообщалось, 13 июня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.
"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".