Петренко пока не берется прогнозировать формат возможных законодательных изменений для урегулирования ситуации на Донбассе

2017-06-13 16:24

Министр юстиции Украины Павел Петренко пока не берется прогнозировать формат возможных законодательных изменений для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не хочу сейчас анонсировать, потому что это будет вопрос наработки в узком экспертном кругу, а потом эти предложения могут лечь в основу или законопроектов, или возможно, решений правительства, или СНБО", - отвечая на вопрос журналистов во вторник в Киеве о том, что может представлять собой этот формат

При этом он подчеркнул: "Сейчас еще рано говорить о каких-то конкретных законодательных изменениях, необходимо поработать".

Как сообщалось, 13 июня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины... В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также в рубрике