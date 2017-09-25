Министр юстиции Украины Павел Петренко считает технически невозможным объединение всех исков Украины к Российской Федерации в один, как это предложила представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"К любым искам, которые касаются нарушений со стороны государства-агрессора, мы приобщаемся. В настоящее время есть ряд исков в разных судах. Речь идёт и о международном суде ООН, у которого и своя и процедура, и туда мы подали, а фактически два заявления, которые касаются дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования и терроризма РФ. Есть пять больших в исков в ЕСПЧ. Есть ряд исков, которые подали государственные компании против РФ, связанные с потерей имущества на территории Крыма и Донбасса. Также Украина подала заявление в международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе. Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединить невозможно в силу того, что их рассматривают разные судебные инстанции", - пояснил министр журналистам в понедельник в Киеве.

Вместе тем, он подчеркнул, что будут ещё дополнительные иски, дополнительные обоснования к тем искам, которые уже поданы - "это факт".

"В настоящее время мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу... для ЕСПЧ. Много материалов будут направлены в международный суд ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", - сказал П.Петренко.