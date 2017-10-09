По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие не может установить конечный срок расследования - Луценко

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие не может установить конечный срок расследования. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "Следствие, к сожалению, не может установить такое время. Как только мы найдем хоть элементарную зацепку, то мы сообщим о результатах", - ответил Луценко на вопрос о том, когда будут результаты расследования убийства Павла Шеремета. Напомним, ранее сообщалось, что полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. Соответствующее решение было принято 24 июля из соображений безопасности. Таким образом, из открытого доступа изъяли более 200 решений по делу об убийстве журналиста. Среди прочего, полиция засекретила решения о предоставлении правоохранителям информации о телефонных переговорах возможных фигурантов дела.

