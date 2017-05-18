По делу Януковича допросят более 150 свидетелей - прокурор

По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на суде планируют допросить более 150 свидетелей, в том числе экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом на брифинге заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко. "Более 150", - ответил Кравченко на вопрос о количестве свидетелей, которых планируют допросить в Оболонском райсуде Киева. По его словам, сторона обвинения будет вызывать в качестве свидетеля по делу Януковича Арсения Яценюка. "Яценюк, да (будет допрошен в качестве свидетеля). Будет вызываться только Яценюк",- сообщил Кравченко. Он также добавил, что следователи проводили допрос Яценюка в ходе досудебного расследования.

