По заявлениям НАПК полиция возбудила дела в отношении 16 политических партий

По заявлениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) полиция возбудила дела в отношении 16 политических партий. Об этом в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак. "Сейчас ситуация такова. Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК в органы Национальной полиции было направлено 25 заявлений о совершении правонарушений. Были начаты уголовные производства, о чем было сообщено НАПК, в отношении 16 политических партий", - написала она. Как отметила Корчак, уголовные дела начаты по фактам совершения правонарушений, предусмотренных частью первой ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму) Уголовного кодекса Украины. Так, дела возбуждены в отношении таких партий как: "Аграрная партия Украины", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Собственная сила", "Зеленые", "Наш край", "Народный рух Украины", "Новая политика", "Коммунистическая партия Украины", "Партия сильной власти", "Самоврядная украинская держава", "Партия свободных демократов", "Политическое объединение "Пряма дия", "Патриотическая партия Украины", "Партия "Национально-демократическое объединение "Украина", "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью".

