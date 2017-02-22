Почти 4 млн жителей Донбасса необходима гуманитарная помощь - еврокомиссар

Почти 4 млн жителей Донбасса необходима гуманитарная помощь. Об этом еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис рассказал в интервью изданию Deutsche Welle. "Глобально, если сравнивать с прошлым годом, произошло определенное улучшение. Однако все еще остается много гуманитарных потребностей - особенно на линии разграничения. По нашим данным, от конфликта в Украине страдает более пяти миллионов человек. Из них 3 миллиона 800 тысяч нуждаются в гуманитарной помощи. Евросоюз помогает обеспечить их гуманитарную защиту, доступ к медицине, предоставление медикаментов, продуктов питания, вещей, необходимых для ведения домохозяйства, утепления зданий", - рассказал еврокомиссар.

