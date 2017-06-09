Почти 6 тыс. случаев нарушения "режима тишины" зафиксировала СММ ОБСЕ в зоне АТО за неделю

В зоне проведения антитеррористической операции за неделю зафиксировано почти 6 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) Александр Хуг.

"Мы зафиксировали почти 6 тыс. случаев нарушения перемирия", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг также отметил, что за неделю наблюдатели зафиксировали 28 единиц вооружения, размещенного в нарушение договоренностей об отводе его от линии соприкосновения – 5 случаев на подконтрольных Киеву территориях и 23 – на подконтрольных боевикам.

По словам замглавы миссии, в среду наблюдатели СММ зафиксировали колонну из 50-и транспортных средств, в том числе 10 БТРов, которая направлялась на северо-запад от Луганска в направлении н.п.Жолобок.

"Вчера мы зафиксировали присутствие двух ЗРК в Муратово", - проинформировал он.

Также, по словам А.Хуга, наблюдатели продолжат сталкиваться со случаями ограничения свободы передвижения. "За неделю – 14 случаев на неподконтрольных Киеву территориях и 3 случая – на подконтрольных Киеву… Т.н. ЛНР уже давно отказывается дать нам доступ ко всей дороге "P-66". И с подобными ограничениями мы сталкивались со стороны т.н. ДНР в Петровском районе Донецка", - проинформировал змглавы миссии.

А.Хуг также рассказал, что патрули СММ иногда сталкиваются и с фактами запугивания.

"В среду в Новоазовске нашему патрулю преградили путь 7 транспортных средств без номерных знаков с вооруженными мужчинами. Наши наблюдатели были в их окружении 20 минут, потом им приказали покинуть этот район", - отметил он.

Замглавы СММ также проинформировал, что на сегодня в миссии 653 наблюдателя, из которых 565 работают на востоке Украины.