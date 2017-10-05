Под Радой проходит акция протеста, активисты зажгли шины

Под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста. Утром 5 октября в партии "Национальный корпус" сообщили, что их активисты, а также представители "Правого сектора" и Всеукраинского объединения "Свобода" пришли к парламенту, чтобы выразить протест против законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Сегодня Верховная Рада включила в повестку дня президентские законопроекты №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", а также альтернативные к ним. Проект закона №7163 был зарегистрирован в Верховной Раде 4 октября. Документ определяет новую правовую основу "для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы". Законопроект описывает правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины.

