Подготовлены представления о снятии неприкосновенности с Бобова, Дейдея и Лозового

Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Андрея Лозового (фракция "Радикальной партии"), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины),

Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - написал он в своей странице в "Фейсбук" в пятницу.

Ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 УК – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 УК– "Незаконное обогащение".