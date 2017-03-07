Подозрение Насирову доказывает, что в Украине создана эффективная, независимая антикоррупционная инфраструктура

В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура, свидетельством чего является вручение подозрения о совершении преступления главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Мауэром

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко отметил, что на прошлой неделе был начат процесс и вручено подозрение одному из высокопоставленных чиновников - руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

"Я думаю, что это очень яркий пример: первое - что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе - яркое доказательство того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независимая", - подчеркнул президент.

Глава Украинского государства добавил, что это свидетельствует об эффективности проведения реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией.

"На сегодняшний день объявления подозрения одному из руководителей точно делается без информирования президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались, создавая независимую инфраструктуру", - сказал П.Порошенко