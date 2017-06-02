Подписан закон о принудительном выкупе и продаже акций

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий закон (№2302а-д от 28 апреля 2016 года) возвращен с подписью президента 1 июня 2017 года.

Закон вступает в силу на следующий день после его обнародования в официальной прессе.

Как сообщалось, закон предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Как ожидают авторы документа, это упростит процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене, не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер.