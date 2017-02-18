Подписание Путиным указа о признании документов так называемых ДНР/ЛНР является доказательством российской оккупации регионов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании документов так называемых "ДНР/ЛНР" - доказательство российской оккупации части этой территории.

"Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права", - сказал П.Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.