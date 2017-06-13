Погибший на Майдане белорус посмертно получил звание Героя Украины

Сегодня, 13 июня, погибшему во время Революции Достоинства белорусу Михаилу Жизневському присвоили звание Героя Украины. Награду вручил родителям Михаила президент Украины Петр Порошенко, как сообщает ТСН.

Отметим, что высшую государственную награду, согласно закону, может получить только гражданин Украины. Однако для Героев Небесной сотни сделали исключение -

Погибшие на Майдане иностранцы смогут получить звание Героя Украины посмертно - в апреле Рада приняла необходимый для этого закон. Оценить на государственном уровне вклад своего сына в победу Майдана три года добивались, в частности, родители погибшего белоруса Михаила Жизневского.

После награждения в Администрации президента родители отправились на Грушевского к мемориалу, почтить память сына.

Напомним, активисты Майдана Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Роман Сеник героически погибли во время зимних противостояний в 2014 году. 20-летний Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от пулевого ранения во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского. 25-летний Жизневский умер 22 января от ранения в сердце. Роман Сеник, который был ранен во время столкновений на Грушевского, умер 25 января.