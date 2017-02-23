Похищен нардеп Гончаренко - источник

Депутат Верховной Рады Украины, заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины. При этом источник не сообщил подробности происшествия.

В марте 2015 года в Москве (Россия) полиция задержала народного депутата Алексея Гончаренко, который принимал участие в траурном марше памяти российского оппозиционера Бориса Немцова. В начале февраля рокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены нардепом Алексеем Гончаренко

