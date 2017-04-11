Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

Правоохранители обеспечат охрану правопорядка на массовых мероприятиях в Украине в ближайший месяц, в том числе во время пасхальных празднований, Чемпионата мира по хоккею и конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил заместитель главы Нацполиции – начальник патрульной полиции Александр Фацевич на совещании во вторник под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового и при участии руководства Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы и командования Нацгвардии.

В полиции напомнили, что в течение ближайшего времени на территории Украины планируется проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников, Чемпионата мира по хоккею, мероприятий по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, проведения в Украине музыкального конкурса Евровидение-2017 и других общегосударственных мероприятий.

По словам А.Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тыс. культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.

"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тыс. правоохранителей, из которых 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", – отметил он.

Кроме того, полиция будет обеспечивать публичную безопасность во время проведения выборов в местные советы в 23 регионах Украины, празднования Международного дня солидарности трудящихся и Дня памяти и примирения.

"Ситуационные центры должны быть переведены на усиленный режим работы и обеспечивать эффективную координацию всех сил и средств полиции", – сообщил заместитель главы Нацполиции, рассказывая об усиленных мерах безопасности во время проведения масштабных и резонансных мероприятий.

По словам первого замглавы МВД С.Ярового, работа ситуационных центров, обеспечение, расстановка сил и средств, а также координация работы со всеми правоохранительными структурами должны быть на постоянном контроле.

Он призвал руководителей подразделений полиции тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им о недопустимости нарушений публичного порядка и безопасности граждан.

"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями – разного "боевого раскраса" и разного направления. Еще раз общаться и рассказывать, что есть грань, за которую нельзя переступать. Если вы перейдете эту грань – будем действовать жестко, законно", – подчеркнул С.Яровой.