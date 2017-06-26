Полиция с начала года изъяла более 2,5 тонны наркотиков и психотропов - Князев

Национальная полиция Украина с начала года изъяла более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев на своей странице в соцсети Facebook. "Результаты работы реформированного подразделения (Департамента противодействия наркопреступности) за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ. По весь прошлый год эта цифра составила 1, 8 тонн ", - написал глава Нацполиции. Он отметил, что ведомство и в дальнейшем налаживать механизм работы департамента. "Мы будем налаживать механизм работы этой службы, пока она не заработает, как часы. Это должна быть реальная работа и противодействие наркопреступлениям, а не имитация. Комплектуем новых работников на вакантные должности только из числа патрульных", - отметил Князев.

