Полиция во Львове зачитала Сакварелидзе подозрение

Во Львове соратнику Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе сотрудник полиции зачитал подозрение. Об этом говорится в прямой трансляции с места события, которая ведется на странице Сакварелидзе в Facebook.

Представитель полиции зачитал текст подозрения Сакварелидзе в одном из кафе. Согласно тексту, политик подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу, препятствовании правоохранительным органам в выполнении ими служебных обязанностей. Другие статьи подозрения разобрать не удалось, так как Сакварелидзе постоянно перебивал и говорил одновременно с полицейским.

Сакварелидзе поставил свою подпись под экземпляром текста подозрения.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий, один из них уже арестован.

Сегодня в полиции сообщили, что в квартире одного из участников событий в пункте пропуска Шегини обнаружили оружие и боеприпасы.