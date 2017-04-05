Политологи называют Кабмин Гройсмана правительством стабилизации и экономического восстановления

Политологи отмечают, что правительство Владимира Гройсмана за год своей работы сделало ставку на решение социальных вопросов, стабилизацию и восстановление экономического роста.

"Это правительство можно определить как правительство стабилизации и экономического восстановления. На мой взгляд, главный результат этого Кабмина – это восстановление экономического роста. Да, цифры скромные, всего 2%, но главное, что преодолена тенденция падения экономики, которая была в 2014-2015 годах", - сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он указал, что премьер-министр В.Гройсман сделал акцент на социальных вопросах и на стабилизации ситуации. "Лимит непопулярных решений не то, чтобы был исчерпан, это правительство поначалу тоже принимало непопулярные решения, но одним из своих приоритетов они сделали социальные вопросы, в частности, наиболее запомнившимся решением стало повышение в два раза минимальной зарплаты", - пояснил эксперт.

В.Фесенко подчеркнул, что в 90-е годы падение экономики длилось почти 10 лет, а сейчас это падение удалось прекратить достаточно быстро. Он также отметил роль в этом и предыдущего правительства Арсения Яценюка.

Политолог считает, что главными проблемами для Кабмина В.Гройсмана стали усилившиеся институциональные конфликты, например, между Министерством инфраструктуры и "Укрзализныцей", вокруг "Укртрансгаза", Министерства экономики, Министерства энергетики, Министерства здравоохранения. Также мешают политические конфликты, связанные, например, с торговой блокадой неподконтрольных территорий Донбасса.

"Есть политические силы, которые хотят сместить нынешнее правительство, чтобы спровоцировать политический кризис и досрочные парламентские выборы. Думаю, что уже во второй половине мае или в начале июня они попробуют объявить вотум недоверия этому правительству", - прогнозирует он.

По его мнению, отчет правительства и голосование по нему в парламенте покажет. насколько сильными являются позиции нынешнего Кабмина. При этом В.Фесенко допускает, что могут быть "определенные интриги" даже среди провластных фракций. В то же время он указал, что у В.Гройсмана есть неплохой контакт с большинством депутатских фракций и групп в Верховной Раде.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что у оппозиции нет голосов за отставку правительства В.Гройсмана, а у сил, которые его поддерживают, есть инстинкт самосохранения.

"Я не вижу в самом парламенте ни единой возможности для отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Такое возможно только при каких-то внешних обстоятельствах: влиянии улицы, полноценной войне между Украиной и Россией, какой-то экономический коллапс, который полностью развалит государственную систему Украины", - считает он.

Политолог подчеркнул, что в отличие от правительства А.Яценюка, которое постоянно шокировало население теми или иными решениями, что также было важно для изменения психологии населения, правительство В.Гройсмана стало "индикатором каких-то добрых новостей", когда, например, выступило с инициативой о повышении минимальной зарплаты.