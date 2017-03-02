Польша и Великобритания предложили Киеву новый формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе

Польша и Великобритания предложили украинской стороне альтернативный вариант переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе, но окончательное решение остается за Киевом, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Мы еще не договорились о новом формате, но, конечно, как я и сказал, мы будем проводить оценку результатов имплементации Минских соглашений, а также оценку работы "нормандского формата" ... У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате разрешения (ситуации на Донбассе – ИФ). Но решение, безусловно, за Павлом (министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным - ИФ), президентом Порошенко и украинскими властями", - заявил В.Ващиковский в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным и главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в среду в Киеве.

Он отметил, что британская и польская стороны выступили с инициативой, однако решение о наилучшим варианте решения конфликта на Донбассе остается за украинской стороной.

В.Ващиковский подчеркнул, что важно решение конфликта любыми путями.

В свою очередь П.Климкин отметил, что данная встреча не означает начало переговоров в новом формате. "Когда трое друзей встречаются, собираются вместе - это не обязательно формальное начало нового формата, но это обязательно начало новых совместных усилий", - подчеркнул министр.