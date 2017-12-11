Польша обвиняет Украину в подрыве автобуса во Львовской области, называя инцидент "очередным проявлением антипольских настроений". Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

"Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь на 10 декабря этого года во Львове поврежден польский автобус в результате подрыва взрывчатки, и с беспокойством отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в автобусе ехали 23 гражданина Польши. Среди них - местные чиновники. В момент инцидента людей в автобусе не было.

"Власть Украины выясняет обстоятельства инцидента. Местная милиция и прокуроры осуществляют следственную деятельность. Организатор поездки принял меры для возвращения участников поездки в страну. Они возвращаются в Польшу в компании консула во Львове", - добавили в МИД.

"Украинский выбор" сообщал, что Украина озвучила свою позицию по отношению к Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Украине не должно быть антипольских настроений.