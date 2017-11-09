Польша запретила въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, передает польское издание Dziennik со ссылкой на источники. По данным источников, Вятровичу запретили въезд в Польшу после визита министра иностранных дел Витольда Ващиковского во Львов. Также сообщается, что внешнеполитическое ведомство не намерено объявлять перечень украинцев, которым запрещен въезд. Персоны нон-грата будут узнавать о запрете на границе. Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины отстранить от политики людей с антипольскими взглядами. "Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сторонников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", - заявил Дуда. Он также отметил, что такие люди "разрушают сотрудничество между странами".

