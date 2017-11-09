Польша запретила въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу
Польша запретила въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, передает польское издание Dziennik со ссылкой на источники. По данным источников, Вятровичу запретили въезд в Польшу после визита министра иностранных дел Витольда Ващиковского во Львов. Также сообщается, что внешнеполитическое ведомство не намерено объявлять перечень украинцев, которым запрещен въезд. Персоны нон-грата будут узнавать о запрете на границе. Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины отстранить от политики людей с антипольскими взглядами. "Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сторонников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", - заявил Дуда. Он также отметил, что такие люди "разрушают сотрудничество между странами".