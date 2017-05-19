Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что боевики находятся на полном материально-техническом обеспечении Российской Федерации.

"Нет ни одного дня, когда бы украинские подразделения не обстреливались со стороны пророссийских террористических войск. Их содержание и материально-техническое обеспечение в полном объеме осуществляется за счет РФ", - заявил министр в Вильнюсе (Литва), отвечая на вопросы журналистов, сообщил сайт Минобороны Украины.