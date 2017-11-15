Помощник госсекретаря США Митчелл прибыл в Украину с визитом

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл прибыл в Киев с визитом, сообщает посольство США в Украине.

"Добро пожаловать в Украину, помощник госсекретаря по вопросам Европы Уэсс Митчелл. Еще один знак сильной поддержки со стороны США украинскому суверенитету, территориальной целостности и реформ", - сообщает пресс-служба американского посольства на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Как сообщалось, У.Митчелл будет находиться в Украине 14-16 ноября. В рамках визита у него запланированы встречи с украинскими высокопоставленными лицами, целью которых является "подтвердить обязательства США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и призвать их к продолжению проведения ключевых реформ".

Помощник госсекретаря США также намерен встретиться с представителями деловых кругов и гражданского общества Украины.