Порошенко: Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост

Президент Украины Петр Порошенко считает Бабий Яр общей трагедией для еврейского и украинского народов.

"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия - прежде всего, еврейского и украинского народов. Вечная память невинно убиенным", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

В обращении к украинцам в связи с 76-й годовщиной трагедии Бабьего Яра президент отметил, что урочище Бабий Яр стало местом вечного покоя для более 100 тыс. представителей разных национальностей - евреев, украинский, ромов и многих других, а следовательно, "местом нашей общей памяти, побуждением к сохранению мира и межэтнического согласия в мире".

По его словам, сегодня вся Украина является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободного развития представителей различных этносов и вероисповеданий.

"Усвоив горькие уроки прошлого, Украина и весь цивилизованный мир едины в своем стремлении уберечь человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь. Вечная память невинно убиенным в Бабьем Яру, всем жертвам нацизма", - написал П.Порошенко.