Порошенко дал поручение Генштабу ВСУ и Минобороны о прекращении огня в зоне АТО на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны.

"Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", - сказал президент, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, готова ли украинская сторона к реализации достигнутых в Минске договоренностей.