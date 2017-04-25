Порошенко и Лукашенко примут участие в мероприятиях по случаю годовщины аварии на ЧАЭС

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС", - говорится в обнародованной во вторник информации.

Главы государств также проведут переговоры на территории Беларуси.