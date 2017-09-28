Порошенко и Меркель обсудили размещения миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса, передает УНН со ссылкой на пресс- службу главы государства.

Сообщается, что Порошенко поздравил Ангелу Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября и пожелал Ангеле Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

"От этой победы зависит стабильность всей Европы", - отметил Президент.

Также отмечаеться, что собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состояния имплементации Минских договоренностей.

"В частности, было скоординировано подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемой участка российско-украинской границы", - отметили в пресс-службе.