Порошенко и Меркель отметили приоритетность выполнения Минских соглашений в части обеспечения безопасности

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого стороны отметили приоритетность выполнения Минских соглашений в части обеспечения безопасности и осудили нападении на представителей ОБСЕ, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей. Президент Украины акцентировал на недопустимости проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.

П.Порошенко и А.Меркель также отметили необходимость освобождения заложников.

В ходе обсуждения ситуации с работой Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Востоке Украины, стороны отметили и осудили нападения на сотрудников ОБСЕ и системные препятствия их работе.

"Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля", - говорится в сообщении.

А.Меркель сообщила П.Порошенко об итогах, проведенных ею в Москве 2 мая, переговоров.

"Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне", - отметили в сообщении.